Caption Health
Caption Health Palgad

Caption Health palga vahemik varieerub $129,848 kogu kompensatsioonis aastas Ärianalüütik madalamas otsas kuni $186,563 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Caption Health. Viimati uuendatud: 8/13/2025

$160K

Ärianalüütik
$130K
Tootehaldusr
$187K
Tarkvaraarendaja
$164K

KKK

The highest paying role reported at Caption Health is Tootehaldusr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $186,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caption Health is $164,175.

