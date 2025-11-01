Ettevõtete kataloog
Captain Fresh
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Captain Fresh Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Captain Fresh on ₹1.23M year kohta. Vaata ettevõtte Captain Fresh kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Captain Fresh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.23M
Tase
-
Põhipalk
₹1.23M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Captain Fresh?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Captain Fresh in India on aastase kogutasuga ₹2,085,770. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Captain Fresh Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,232,985.

Esiletõstetud töökohad

    Captain Fresh jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Lyft
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid