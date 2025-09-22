Ettevõtete kataloog
Capital.com
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Capital.com Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Poland kogusumma ettevõttes Capital.com on PLN 390K year kohta. Vaata ettevõtte Capital.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 390K
Tase
hidden
Põhipalk
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Capital.com?

PLN 600K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt PLN 112K+ (mõnikord PLN 1.12M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Capital.com in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 426,380. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital.com for the Tarkvaraarendaja role in Poland is PLN 363,553.

Esiletõstetud töökohad

    Capital.com jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Flipkart
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Coinbase
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid