Tarkvaraarenduse Juht tasu in United States ettevõttes Capital One ulatub $221K year kohta taseme Manager puhul kuni $628K year kohta taseme VP puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $325K. Vaata ettevõtte Capital One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)