Capital One
  • Küberturbe Analüütik

  • Kõik Küberturbe Analüütik Palgad

Capital One Küberturbe Analüütik Palgad

Mediaanne Küberturbe Analüütik tasupaketi kogusumma ettevõttes Capital One on $165K year kohta. Vaata ettevõtte Capital One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Mediaan pakk
company icon
Capital One
SR. Offensive Security Operator
Washington, DC
Kokku aastas
$165K
Tase
Principal
Põhipalk
$155K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$10K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
9 Aastat
Millised on karjääritasemed Capital One?
+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
Options

Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



Kaasatud ametinimetused

Tehnoloogiariskide analüütik

KKK

Kõrgeima palgaga Küberturbe Analüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Capital One on aastase kogutasuga $336,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Capital One Küberturbe Analüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu on $164,500.

Muud ressursid