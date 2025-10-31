Toote Juht tasu in United States ettevõttes Capital One ulatub $111K year kohta taseme Associate puhul kuni $523K year kohta taseme Vice President puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $191K. Vaata ettevõtte Capital One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)