Keskmine Graafika Disainer kogutasu in United States ettevõttes Capital One ulatub $89.6K kuni $127K year kohta. Vaata ettevõtte Capital One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Keskmine Kogutasu

$102K - $116K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$89.6K$102K$116K$127K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
Options

Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Graafika Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Capital One in United States on aastase kogutasuga $127,440. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Capital One Graafika Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $89,640.

