Capital One
  Palgad
  Andmeteadlane

  Kõik Andmeteadlane Palgad

Capital One Andmeteadlane Palgad

Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes Capital One ulatub $136K year kohta taseme Associate Data Scientist puhul kuni $198K year kohta taseme Lead Data Scientist puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $172K. Vaata ettevõtte Capital One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
Senior Associate
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
Principal Associate
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
Options

Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Kvantitatiivne uurija

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Capital One in United States on aastase kogutasuga $213,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Capital One Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $170,000.

