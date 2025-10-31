Ettevõtete kataloog
Capita
Capita Lahenduste Arhitekt Palgad

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Capita on £92.8K year kohta. Vaata ettevõtte Capita kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£92.8K
Põhipalk
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£8.4K
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Capita?
Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Capita in United Kingdom on aastase kogutasuga £101,949. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Capita Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £92,846.

