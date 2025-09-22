Ettevõtete kataloog
Keskmine Finantsanalüütik kogutasu in United States ettevõttes Canoo ulatub $143K kuni $196K year kohta. Vaata ettevõtte Canoo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$155K - $184K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$143K$155K$184K$196K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Canoo ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Canoo in United States on aastase kogutasuga $195,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Canoo Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $142,800.

