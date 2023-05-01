Ettevõtete kataloog
Canadian Solar
Canadian Solar Palgad

Canadian Solar palk ulatub $68,241 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $298,500 Õiguslik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Canadian Solar. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Ärianalüütik
$81.6K
Andmeanalüütik
$68.2K
Õiguslik
$299K

Mehaanikinsener
$134K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Canadian Solar on Õiguslik at the Common Range Average level aastase kogutasuga $298,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Canadian Solar keskmine aastane kogutasu on $107,963.

