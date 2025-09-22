Ettevõtete kataloog
Canaccord Genuity
Mediaanne Investeerimispankur tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Canaccord Genuity on $180K year kohta.

Mediaan pakk
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Kokku aastas
$180K
Tase
2
Põhipalk
$90K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$90K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
2 Aastat
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Investeerimispankur ametikoha palgapakett ettevõttes Canaccord Genuity in United States on aastase kogutasuga $245,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Canaccord Genuity Investeerimispankur ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $200,000.

