Ettevõtete kataloog
Cambridge Associates
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Cambridge Associates Palgad

Cambridge Associates palga vahemik varieerub $62,088 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $201,070 Ärianalüütik kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Cambridge Associates. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Ärianalüütik
$201K
Andmeanalüütik
$80.4K
Andmeteadlane
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Finantsanalüütik
$62.1K
Tarkvaraarendaja
$86.8K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Cambridge Associates on Ärianalüütik at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $201,070. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Cambridge Associates mediaan aastane kogukompensatsioon on $86,832.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Cambridge Associates jaoks

Seotud ettevõtted

  • Apple
  • Uber
  • Databricks
  • Flipkart
  • Netflix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid