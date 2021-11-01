Cambia Health Solutions Palgad

Ettevõtete kataloog
Cambia Health Solutions palk ulatub $74,157 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $274,365 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Cambia Health Solutions. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $112K
Raamatupidaja
$137K
Aktuar
$137K

Ärianalüütik
$74.2K
Andmeanalüütik
$83.6K
Tootejuht
$122K
Tarkvaraarenduse Juht
$274K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Cambia Health Solutions on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $274,365. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cambia Health Solutions keskmine aastane kogutasu on $122,385.

Muud ressursid