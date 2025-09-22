Ettevõtete kataloog
Calendly
Calendly UX Uurija Palgad

Keskmine UX Uurija kogutasu in United States ettevõttes Calendly ulatub $180K kuni $246K year kohta. Vaata ettevõtte Calendly kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$195K - $231K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$180K$195K$231K$246K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Calendly ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga UX Uurija ametikoha palgapakett ettevõttes Calendly in United States on aastase kogutasuga $245,985. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Calendly UX Uurija ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $179,676.

