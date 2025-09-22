Ettevõtete kataloog
Calendly
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Calendly on $175K year kohta. Vaata ettevõtte Calendly kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Kokku aastas
$175K
Tase
L3
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$15K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Calendly?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Calendly ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

Calendly in United StatesTarkvaraarendaja最高薪酬方案，年度總薪酬為$217,150。
CalendlyTarkvaraarendaja職位 in United States年度總薪酬中位數為$160,210。

