Keskmine Projektijuht kogutasu in United States ettevõttes Calendly ulatub $116K kuni $161K year kohta. Vaata ettevõtte Calendly kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$124K - $146K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$116K$124K$146K$161K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Calendly ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Най-високоплатеният пакет за Projektijuht в Calendly in United States е с годишно общо възнаграждение от $160,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Calendly за позицията Projektijuht in United States е $115,500.

