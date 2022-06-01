Ettevõtete kataloog
Bynder
Bynder Palgad

Bynder palk ulatub $56,013 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $158,308 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Bynder. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $70.7K

Backend tarkvarainsener

Toote Disainer
Median $56K
Andmeteadlane
$72K

Infotehnoloog (IT)
$64.7K
Turundus
$66.9K
Tootejuht
$158K
Tarkvaraarenduse Juht
$130K
KKK

A função com maior remuneração relatada na Bynder é Tootejuht at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $158,308. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bynder é $70,728.

