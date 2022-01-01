Ettevõtete kataloog
Bungie Palgad

Bungie palk ulatub $108,455 kogutasus aastas Cybersecurity Analyst ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $285,420 Turundus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Bungie. Viimati uuendatud: 10/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $163K

Videomängude tarkvarainsener

Inimressursid
$187K
Turundus
$285K

Tootejuht
$249K
Värbaja
$191K
Cybersecurity Analyst
$108K
Tehnilise Programmi Juht
$143K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Bungie on Turundus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $285,420. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bungie keskmine aastane kogutasu on $186,930.

Muud ressursid