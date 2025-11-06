Ettevõtete kataloog
Bucketplace
Bucketplace Tarkvaraarendaja Palgad kohas Seoul Capital Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Seoul Capital Area kogusumma ettevõttes Bucketplace on ₩97.73M year kohta. Vaata ettevõtte Bucketplace kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Kokku aastas
₩97.73M
Tase
L4
Põhipalk
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Boonus
₩4.65M
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Bucketplace in Seoul Capital Area on aastase kogutasuga ₩144,712,453. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bucketplace Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Seoul Capital Area on ₩101,193,920.

Esiletõstetud töökohad

    Bucketplace jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid