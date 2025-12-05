Ettevõtete kataloog
Brown-Forman
Brown-Forman Andmeteaduse Juht Palgad

Keskmine Andmeteaduse Juht kogutasu in Mexico ettevõttes Brown-Forman ulatub MX$915K kuni MX$1.33M year kohta. Vaata ettevõtte Brown-Forman kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$55.6K - $64.5K
Mexico
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Brown-Forman?

Kõrgeima palgaga Andmeteaduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Brown-Forman in Mexico on aastase kogutasuga MX$1,328,060. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Brown-Forman Andmeteaduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mexico on MX$915,134.

