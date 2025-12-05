Ettevõtete kataloog
Brooklyn Chinese-American Association
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Brooklyn Chinese-American Association Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in Ghana ettevõttes Brooklyn Chinese-American Association ulatub GHS 1.37M kuni GHS 1.91M year kohta. Vaata ettevõtte Brooklyn Chinese-American Association kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$136K - $160K
Ghana
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$127K$136K$160K$176K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tarkvaraarendaja andmete sisestusts ettevõttes Brooklyn Chinese-American Association avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Brooklyn Chinese-American Association?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Brooklyn Chinese-American Association in Ghana on aastase kogutasuga GHS 1,911,335. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Brooklyn Chinese-American Association Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ghana on GHS 1,372,240.

Esiletõstetud töökohad

    Brooklyn Chinese-American Association jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Square
  • Apple
  • Facebook
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brooklyn-chinese-american-association/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.