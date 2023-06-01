Ettevõtete kataloog
Brio
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Parimad ülevaated
  • Lisage midagi unikaalset Brio kohta, mis võib teistele kasulik olla (nt intervjuu nõuanded, meeskondade valimine, ainulaadne kultuur jne).
    • Ettevõttest

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    Veebileht
    2010
    Asutamisaasta
    126
    Töötajate arv
    $10M-$50M
    Hinnanguline käive
    Peakontor

    Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

    Telli kinnitatud pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

    See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

    Esiletõstetud töökohad

      Brio jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

    Seotud ettevõtted

    • Pinterest
    • Netflix
    • Roblox
    • Flipkart
    • Snap
    • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

    Muud ressursid