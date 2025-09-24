Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Bright Money on ₹2.01M year kohta. Vaata ettevõtte Bright Money kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹2.01M
Tase
SDE 1
Põhipalk
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Bright Money?

₹13.98M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Bright Money in India on aastase kogutasuga ₹4,236,049. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bright Money Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,771,148.

