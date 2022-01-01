Ettevõtete kataloog
Brex Palgad

Brex palk ulatub $27,078 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $630,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Brex. Viimati uuendatud: 8/28/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Andmeteadlane
L4 $195K
L5 $395K
Tootejuht
Median $440K

Tarkvaraarenduse Juht
L5 $613K
L6 $630K
Müük
Median $260K
Klienditeenindus
Median $47.9K
Äri Arendus
Median $200K
Turundus
Median $174K
Toote Disainer
Median $290K
Tehnilise Programmi Juht
Median $278K
Ärioperatsioonide Juht
$181K
Ärianalüütik
$81.3K
Finantsanalüütik
$146K
Programmijuht
$245K
Värbaja
$27.1K
Küberturvalisuse Analüütik
$199K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Brex ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Brex on Tarkvaraarenduse Juht at the L6 level aastase kogutasuga $630,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Brex keskmine aastane kogutasu on $245,250.

