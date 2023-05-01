Ettevõtete kataloog
Bowery Farming
Bowery Farming Palgad

Bowery Farming palga vahemik varieerub $137,700 kogu kompensatsioonis aastas Mehaanika insener madalamas otsas kuni $298,500 Andmeteadlane kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Bowery Farming. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $155K
Andmeteadlane
$299K
Mehaanika insener
$138K

Tootehaldusr
$188K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Bowery Farming on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $298,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Bowery Farming mediaan aastane kogukompensatsioon on $171,580.

Muud ressursid