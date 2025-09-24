Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes Bosch Global on $192K year kohta taseme SL1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $192K.

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Võrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
Lisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmed

Panusta
Millised on karjääritasemed Bosch Global?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Bosch Global in United States on aastase kogutasuga $260,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bosch Global Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $206,000.

Muud ressursid