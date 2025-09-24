Tarkvaraarendaja tasu in Germany ettevõttes Bosch Global ulatub €67.6K year kohta taseme EG12 puhul kuni €76.8K year kohta taseme SL4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Germany kogusumma on €88.8K. Vaata ettevõtte Bosch Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
EG12
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi