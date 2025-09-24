Ettevõtete kataloog
Bosch Global Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in Germany ettevõttes Bosch Global ulatub €67.6K year kohta taseme EG12 puhul kuni €76.8K year kohta taseme SL4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Germany kogusumma on €88.8K. Vaata ettevõtte Bosch Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
EG12
(Algajate Tase)
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Bosch Global?

Kaasatud ametinimetused

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Süsteemiinsener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Bosch Global in Germany on aastase kogutasuga €118,002. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bosch Global Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €87,026.

Muud ressursid