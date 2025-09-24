Ettevõtete kataloog
Bosch Global
Bosch Global Küberturvalisuse Analüütik Palgad

Mediaanne Küberturvalisuse Analüütik tasupaketi kogusumma ettevõttes Bosch Global on €72.8K year kohta.

Mediaan pakk
company icon
Bosch Global
SAP Security
Stuttgart, BW, Germany
Kokku aastas
€72.8K
Tase
Senior
Põhipalk
€72.8K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Bosch Global?

€142K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Küberturvalisuse Analüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Bosch Global on aastase kogutasuga €76,896. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bosch Global Küberturvalisuse Analüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu on €72,835.

