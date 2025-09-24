Tootejuht tasu in Germany ettevõttes Bosch Global ulatub €100K year kohta taseme EG15 puhul kuni €94.7K year kohta taseme EG16 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Germany kogusumma on €107K. Vaata ettevõtte Bosch Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.4K
€0
€4.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
