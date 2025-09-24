Ettevõtete kataloog
Bosch Global
Mediaanne Inimressursid tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Bosch Global on ₹605K year kohta. Vaata ettevõtte Bosch Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹605K
Tase
Management Apprenctice
Põhipalk
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Bosch Global?

₹13.98M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

The highest paying salary package reported for a Inimressursid at Bosch Global in India sits at a yearly total compensation of ₹2,017,845. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Inimressursid role in India is ₹605,117.

