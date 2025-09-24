Ettevõtete kataloog
Bosch Global
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeanalüütik

  • Kõik Andmeanalüütik Palgad

Bosch Global Andmeanalüütik Palgad

Mediaanne Andmeanalüütik tasupaketi in Singapore kogusumma ettevõttes Bosch Global on SGD 81.3K year kohta. Vaata ettevõtte Bosch Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Kokku aastas
SGD 81.3K
Tase
L2
Põhipalk
SGD 71.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Boonus
SGD 10.2K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Bosch Global?

SGD 210K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt SGD 39.3K+ (mõnikord SGD 393K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeanalüütik pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

El paquete salarial más alto reportado para un Andmeanalüütik en Bosch Global in Singapore está en una compensación total anual de SGD 83,695. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de Andmeanalüütik in Singapore es SGD 81,314.

Esiletõstetud töökohad

    Bosch Global jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid