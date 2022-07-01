Ettevõtete kataloog
BlueHalo
BlueHalo Palgad

BlueHalo palk ulatub $110,129 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $246,225 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BlueHalo. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $120K

Full-Stack tarkvarainsener

Riistvarainsener
Median $203K
Toote Disainer
$110K

Tehnilise Programmi Juht
$246K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes BlueHalo on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $246,225. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BlueHalo keskmine aastane kogutasu on $161,500.

