BlueDot Palgad

BlueDot palk ulatub $64,974 kogutasus aastas Finantsanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $112,110 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BlueDot. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Andmeteadlane
$79.1K
Finantsanalüütik
$65K
Toote Disainer
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tootejuht
$112K
Tarkvaraarendaja
$109K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes BlueDot on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $112,110. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BlueDot keskmine aastane kogutasu on $88,271.

