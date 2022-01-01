Ettevõtete kataloog
BlueCat
BlueCat Palgad

BlueCat palk ulatub $74,625 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $254,720 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BlueCat. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Toote Disainer
$74.6K
Tootejuht
$129K
Müük
$132K

Tarkvaraarendaja
$255K
KKK

The highest paying role reported at BlueCat is Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $254,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BlueCat is $130,417.

