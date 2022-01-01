Ettevõtete kataloog
Blue Origin Palgad

Blue Origin palga vahemik varieerub $90,000 kogu kompensatsioonis aastas Ärianalüütik madalamas otsas kuni $249,312 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Blue Origin. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Mehaanika insener
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Kvaliteediinsener

Tootmisinsener

Termiline insener

CAE insener

Tarkvaraarendaja
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Süsteemiinsener

Riistvara insener
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Sisseehitatud riistvara insener

Lennundusinsener
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Tehniline programmijuht
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Tehniline projekti juht

Tootehaldusr
L3 $151K
L4 $249K
Materjalide insener
L2 $120K
L3 $140K
Elektriinsener
Median $200K
Ärianalüütik
Median $90K
Projektijuht
Median $146K
Äri operatsioonid
$102K
Keemiainsener
$91.5K
Juhtimisinsener
$171K
Ettevõtte arendus
$246K
Andmeanalüütik
$164K
Andmeteaduse juht
$244K
Finantsanalüütik
$154K
Personaliosakond
$136K
Infotehnoloog
$198K
Toote disainer
$218K
Programmijuht
$225K
Värbaja
$99.3K
Küberturvalisuse analüütik
$150K
Tarkvaraarenduse juht
$212K
KKK

El puesto con el salario más alto reportado en Blue Origin es Tootehaldusr at the L4 level con una compensación total anual de $249,312. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Blue Origin es $151,333.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Blue Origin jaoks

