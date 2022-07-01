Ettevõtete kataloog
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Palgad

Blue Canyon Technologies palk ulatub $85,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $194,025 Riistvarainsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Blue Canyon Technologies. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Riistvarainsener
$194K
Mehaanikinsener
$180K
Tarkvaraarendaja
Median $85K

Tarkvaraarenduse Juht
$184K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Blue Canyon Technologies on Riistvarainsener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $194,025. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Blue Canyon Technologies keskmine aastane kogutasu on $182,104.

