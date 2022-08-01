Ettevõtete kataloog
Blue Apron
Blue Apron Palgad

Blue Apron palk ulatub $140,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $229,643 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Blue Apron. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $140K
Turundus
$161K
Turundusoperatsioonid
$157K

Tarkvaraarenduse Juht
$230K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Blue Apron on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $229,643. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Blue Apron keskmine aastane kogutasu on $158,980.

