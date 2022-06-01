Ettevõtete kataloog
Blucora
Blucora Palgad

Blucora palk ulatub $102,900 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $155,775 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Andmeanalüütik
$103K
Andmeteaduse Juht
$156K
Tarkvaraarendaja
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

KKK

The highest paying role reported at Blucora is Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blucora is $113,000.

