Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Bloomreach ulatub ₹4.68M year kohta taseme Software Engineer puhul kuni ₹6.13M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹5.18M. Vaata ettevõtte Bloomreach kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Bloomreach?

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Bloomreach in India on aastase kogutasuga ₹6,563,485. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bloomreach Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹4,396,615.

Muud ressursid