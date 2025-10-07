Ettevõtete kataloog
Bloomberg
Bloomberg Data Architect Palgad kohas Greater London Area

Vaata ettevõtte Bloomberg kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

£122K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Bloomberg ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Data Architect ametikoha palgapakett ettevõttes Bloomberg in Greater London Area on aastase kogutasuga £180,828. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bloomberg Data Architect ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater London Area on £102,207.

Muud ressursid