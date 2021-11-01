Ettevõtete kataloog
Blockchain.com
Blockchain.com Palgad

Blockchain.com palk ulatub $107,529 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $231,985 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $108K

Andmeinsener

Äri Arendus
$149K
Andmeteadlane
$201K

Turundus
$142K
Toote Disainer
$177K
Toote Disaini Juht
$180K
Tarkvaraarenduse Juht
$179K
Tehnilise Programmi Juht
$232K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Blockchain.com ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

The highest paying role reported at Blockchain.com is Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blockchain.com is $178,055.

