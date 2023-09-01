Ettevõtete kataloog
Blinkit Palgad

Blinkit palk ulatub $1,656 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $84,834 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Blinkit. Viimati uuendatud: 9/12/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $47.8K
Tootejuht
Median $43.2K

Raamatupidaja
$1.7K
Administratiivassistent
$4.8K
Ärioperatsioonide Juht
$44K
Ärianalüütik
$24.6K
Andmeanalüütik
$20.6K
Inimressursid
$4.4K
Programmijuht
$14K
KKK

The highest paying role reported at Blinkit is Tarkvaraarendaja at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

