Ettevõtete kataloog
Blinkist
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Blinkist Palgad

Blinkist palk ulatub $49,575 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $165,219 Staabiülem ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Blinkist. Viimati uuendatud: 9/6/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $76.2K
Staabiülem
$165K
Inimressursid
$53.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Turundus
$49.6K
Tootejuht
$115K
Tarkvaraarenduse Juht
$95.5K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Najbolje plaćena pozicija u Blinkist je Staabiülem at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $165,219. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Blinkist je $85,814.

Esiletõstetud töökohad

    Blinkist jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Pinterest
  • Square
  • Lyft
  • Intuit
  • Uber
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid