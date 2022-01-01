Ettevõtete kataloog
Blink Health
Blink Health Palgad

Blink Health palk ulatub $35,529 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $504,161 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Blink Health. Viimati uuendatud: 10/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
Median $235K
Ärianalüütik
$189K

Andmeteaduse Juht
$504K
Andmeteadlane
Median $150K
Toote Disainer
Median $165K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $275K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Blink Health ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Blink Health on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $504,161. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Blink Health keskmine aastane kogutasu on $177,025.

