Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Blend360 on ₹1.88M year kohta. Vaata ettevõtte Blend360 kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Kokku aastas
₹1.88M
Tase
L2
Põhipalk
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Blend360 in India on aastase kogutasuga ₹3,582,862. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Blend360 Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,876,944.

