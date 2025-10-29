Ettevõtete kataloog
Blend360
  • Palgad
  • Ärianalüütik

  • Kõik Ärianalüütik Palgad

Blend360 Ärianalüütik Palgad

Mediaanne Ärianalüütik tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Blend360 on $100K year kohta. Vaata ettevõtte Blend360 kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Blend360
Senior Data Analyst
New York, NY
Kokku aastas
$100K
Tase
-
Põhipalk
$100K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Blend360 in United States on aastase kogutasuga $115,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Blend360 Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $100,000.

