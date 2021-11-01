Ettevõtete kataloog
Blend360
Blend360 Palgad

Blend360 palk ulatub $23,422 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $160,800 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Blend360. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Andmeteadlane
Median $23.4K
Tarkvaraarendaja
Median $31.6K

Andmeinsener

Ärianalüütik
Median $100K

Andmeanalüütik
$53.7K
Andmeteaduse Juht
$161K
Ei leia oma ametinimetust?

Ei leia oma ametinimetust?


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Blend360 on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $160,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Blend360 keskmine aastane kogutasu on $53,730.

