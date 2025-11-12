Ettevõtete kataloog
BlackLine
BlackLine Backend tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes BlackLine on $217K year kohta. Vaata ettevõtte BlackLine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Mediaan pakk
company icon
BlackLine
Senior Software Engineer
Pleasanton, CA
Kokku aastas
$217K
Tase
L4
Põhipalk
$182K
Stock (/yr)
$35K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
20 Aastat
Millised on karjääritasemed BlackLine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes BlackLine in United States on aastase kogutasuga $309,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BlackLine Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $210,000.

