Blackbaud Palgad

Blackbaud palk ulatub $41,650 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $223,875 Personaliosakond ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Blackbaud. Viimati uuendatud: 11/17/2025
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.4%
AASTA 3
Blackbaud ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)
