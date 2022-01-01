Ettevõtete kataloog
Blackbaud
Blackbaud Palgad

Blackbaud palk ulatub $41,650 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $223,875 Personaliosakond ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Blackbaud. Viimati uuendatud: 11/17/2025

Tarkvaraarendaja
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack tarkvarainsener

Toote Juht
Median $98.1K
Projekti Juht
Median $106K

Tarkvaraarenduse Juht
Median $180K
Ärianalüütik
$81.3K
Ärendus
$62.3K
Klienditeenindus
$41.7K
Personaliosakond
$224K
Toote Disainer
$101K
Müük
$95.7K
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.4%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Blackbaud ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Blackbaud on Personaliosakond at the Common Range Average level aastase kogutasuga $223,875. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Blackbaud keskmine aastane kogutasu on $100,500.

